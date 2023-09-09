Компании Китая заявили о желании работать с российскими, несмотря на угрозы

Китайские компании готовы сотрудничать с Россией, несмотря на угрозы вторичных западных санкций. Об этом заявил председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, сообщает РИА Новости.

Манкевич отметил, что компании КНР опасаются вторичных санкций со стороны Запада, который без конца ими угрожает. Пекину невыгодно рвать связи с США и ЕС, поскольку их рынки для него чрезвычайно важны. Оборот исчисляется сотнями миллиардов долларов.

Однако Манкевич «категорически не согласен» с утверждениями о том, что российский рынок Китаю безразличен, слишком мал и т.д.

«Это не так. Китайцы сейчас, без преувеличения, проявляют все большую заинтересованность в развитии торгово-экономического сотрудничества с Россией», - сказал эксперт.

По его словам, китайцы понимают, что наше стратегическое партнерство не может ограничиваться лишь политикой.