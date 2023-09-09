Путин запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ

Программа президента России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума будет очень насыщенной, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Он пообещал, что о дальнейших нюансах и дополнительных планах пресс-служба президента будет информировать журналистов.

«Ожидается весьма и весьма насыщенная программа во Владивостоке», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ вместе с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту, по видеосвязи запустит ряд предприятий на Дальнем Востоке и проведет совещание по развитию городов региона. Во время пленарного заседания, добавил Песков, Путин обсудит и дальневосточную проблематику, и международные вопросы.