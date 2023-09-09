Премьер Молдавии Речан подтвердил отказ выплаты долга "Газпрому"

Молдавия не будет выплачивать долг в 709 млн долларов «Газпрому» за потребленный газ. Такое заявление в TikTok сделал премьер-министр республики Дорин Речан, передаёт «Прайм».

Речан напомнил, что аудит компании «Молдовагаз» «в связи с предполагаемым долгом» «Газпрому» завершен.

«Вот мы и обнаружили, что эти долги необоснованны. И, соответственно, мы не собираемся их платить», - заявил премьер-министр.

По его словам, сейчас правительство укрепляет энергетическую независимость страны.

В частности, по его словам, компания Energocom закупает на зиму природный газ по более низким ценам на спотовом рынке. Речан назвал «парадоксальным», то факт, что Кишинев не применял подобную практику в последние 30 лет.

Молдавия по результатам международного аудита заявила. что готова погасить «Газпрому» только 1% от долга в 709 млн долларов. Российская компания не согласна с этим и намерена отстаивать свои права.