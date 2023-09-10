Финских железнодорожников уволят после разрыва связей с Россией

«Чтобы отреагировать на изменившиеся обстоятельства, нам нужны меры, которые обеспечат нашу конкурентоспособность и инвестиции. Для нас важно, чтобы переговоры проходили в тесном сотрудничестве, чтобы мы смогли прислушаться к мнению разных сторон», — цитирует журнал Маркула.