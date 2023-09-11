Nestlé отказалась от строительства завода кормов в России

Компания Nestle передумала строить фабрику по изготовлению кормов для кошек и собак на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) «Южный» в Новосибирской области. О ее решении сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

По его словам, планируемый объем инвестиций оценивался в 10 миллиардов рублей. Чиновник уточнил, что после получения уведомления о приостановке проекта власти области начали проработку локализации потенциальных резидентов на территории ПЛП.

Завод планировалось окончательно запустить в 2024 году, а первые производственные линии должны были начать работу уже в 2023-м. Мощность фабрики оценивалась в 75 тысяч тонн кормов в год. О заморозке проекта «дочкой» Nestle — Nestle Purina PetCare стало известно в ноябре 2022 года.