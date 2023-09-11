В России может подорожать упаковка для пива и газировки

Производителей пива и безалкогольных напитков ожидает новый рост затрат из-за увеличения стоимости упаковки. Как сообщает газета «Коммерсантъ», выкупившая заводы по производству алюминиевых банок группа компаний «Арнест» собирается повысить цены из-за увеличения затрат и удорожания проекта постройки нового завода.

Группа «Арнест», которая занимается производством бытовой химии и косметики выкупила у американской Ball Corporation три завода по выпуску банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях в сентябре 2022 года. Эти предприятия поставляли около 70% алюминиевых банок в России.

В разосланном производителям пива и безалкогольных напитков письме компания «Арнест Упаковочные Решения» уведомила клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года. В нем отмечается, что переход предприятий на автономную работу потребовал локализовать IT-инфраструктуру, что оказалось дорогостоящим процессом.

Также рост цен связан с повышением ключевой ставки Центробанка — из-за этого выросла стоимость заемных средств, которые нужны для постройки завода в Ульяновске. Дополнительно на цене алюминиевых банок отразились курс доллара и рост стоимости оборудования.

В «Арнест Упаковочные Решения» пояснили, что планируемое повышение цен является вынужденной мерой. Компания предпринимает максимум усилий для того, чтобы сделать упаковку для напитков более доступной и удовлетворить текущие потребности производителей. Сделать это планируется и за счет запуска завода в Ульяновске, мощность которого составит свыше 1,5 млрд банок в год.