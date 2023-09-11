В России может подорожать упаковка для пива и газировки
Производителей пива и безалкогольных напитков ожидает новый рост затрат из-за увеличения стоимости упаковки. Как сообщает газета «Коммерсантъ», выкупившая заводы по производству алюминиевых банок группа компаний «Арнест» собирается повысить цены из-за увеличения затрат и удорожания проекта постройки нового завода.
Группа «Арнест», которая занимается производством бытовой химии и косметики выкупила у американской Ball Corporation три завода по выпуску банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях в сентябре 2022 года. Эти предприятия поставляли около 70% алюминиевых банок в России.
В разосланном производителям пива и безалкогольных напитков письме компания «Арнест Упаковочные Решения» уведомила клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года. В нем отмечается, что переход предприятий на автономную работу потребовал локализовать IT-инфраструктуру, что оказалось дорогостоящим процессом.
Также рост цен связан с повышением ключевой ставки Центробанка — из-за этого выросла стоимость заемных средств, которые нужны для постройки завода в Ульяновске. Дополнительно на цене алюминиевых банок отразились курс доллара и рост стоимости оборудования.
В «Арнест Упаковочные Решения» пояснили, что планируемое повышение цен является вынужденной мерой. Компания предпринимает максимум усилий для того, чтобы сделать упаковку для напитков более доступной и удовлетворить текущие потребности производителей. Сделать это планируется и за счет запуска завода в Ульяновске, мощность которого составит свыше 1,5 млрд банок в год.
Участники рынка опасаются, что из-за роста цен на банки увеличится стоимость продукции, что в результате скажется на спросе. Источник издания отметил, что сейчас «Арнест» владеет сильной переговорной позицией из-за высокой доли на рынке. В результате компания может увеличить цены на уровне от 10%.