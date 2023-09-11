ФАС проверит обоснованность цен на бензин

«Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования», — говорится в сообщении.

Как писала «Парламентская газета», цены на бензин в последние месяцы бьют исторические рекорды, в том числе из-за увеличения объемов отгрузок топлива за рубеж. Эксперты подошли с осторожностью к прогнозам на будущее. В частности, если оперативно вступят в силу анонсированные меры регулирования и если удастся выровнять дисбаланс, который сложился между биржей и точками сбыта «на местах», можно будет избежать серьезного повышения цен.