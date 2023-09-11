Глава ВТБ призвал бизнесменов «бросить идею выхода из-под санкций»

Бизнесмены, которые продолжают работать в России, должны забыть об «идее выхода из-под санкций». Такое мнение в интервью РБК высказал глава ВТБ Андрей Костин.

Он призвал российских предпринимателей мобилизовать бизнес на выполнение стоящих перед страной задач, а уже потом думать о перестройке своих компаний.

По мнению Костина, «первый шок» бизнес России пережил.

«Я только всех уговариваю — бросьте вы эту идею выхода из-под санкций, забудьте об этом. Не вернешься в ту жизнь», — сказал Костин, комментируя настроение местных предпринимателей.

Глава ВТБ заявил о необходимости избавиться от треволнений, связанных с рядом негативных тенденций «широкого трактования силовыми структурами ряда российских законов».

Костин добавил, что бизнес является активной частью общества, от которой прежде всего зависит, как экономика России справится с текущими вызовами.