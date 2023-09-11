В Минэнерго рассказали о мерах по сдерживанию цен на бензин
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов рассказал, что ведомство работает с бизнесом для того, чтобы цена на бензин не росла опережающими темпами, несмотря на формирование цены топлива в России рыночным способом. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«В России цены на бензин рыночные, и от законов экономики мы не собираемся уходить. Введение госрегулирования, как и во всем, не только с бензином, всегда приводит к известным результатам. В истории страны такое уже было», — пояснил министр.
Шульгинов подчеркнул, что российский топливный рынок должен быть умеренно контролируемым. Сейчас Минэнерго ведет работу с компаниями, в том числе путем увеличения нормативов продаж топлива через биржу.
Напомним, что ранее глава ведомства отмечал, что текущие проблемы на рынке топлива не связаны с корректировкой демпфера. В первую очередь сложности сложились из-за курса валют, а также проблем у нефтеперерабатывающих заводов.