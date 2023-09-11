Греф оценил рост кредитного портфеля Сбербанка с начала года
Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума заявил об увеличении кредитного портфеля финорганизации почти на 18% с начала года. Он также отметил, что розничный портфель за тот же период увеличился на 18,2%, а портфель кредитов юрлицам - на 17,6%.
«Рост портфеля кредитных карт ускорился до 5,6% за месяц – наш продукт со льготным периодом в 120 дней является лидером, доля на рынке уверенно приближается к 50%. Сильный рост кредитного портфеля был сбалансирован привлечением клиентских средств», — подчеркнул Греф.
Он напомнил о том, что Сбербанк увеличил ставки по вкладам. Глава кредитной организации отметил, что максимальная ставка поднялась до 12%. В результате, средства физических лиц выросли почти на 2% за месяц, добавил Греф.
Среди основных драйверов роста – ипотека, говорится в отчетности Сбербанка. На ее долю пришлось 57% выдач в августе.
Также в материале подчеркивается, что повышение ключевой ставки Банка России привело к усилению спроса на ипотечные кредиты. Портфель жилищных кредитов увеличился на 4,3% за месяц (+19,8% с начала года), а его объем составил 9 трлн рублей.
15 августа Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00% годовых. ЦБ пояснил, что мера принята в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.