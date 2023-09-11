Греф рассказал о технологическом развитии Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума заявил о том, что кредитная организация продолжает технологическое развитие.

Он обратил внимание на то, что недавно Сбербанк открыл доступ к мультимодальной нейросети GigaChat для всех желающих. Кроме того, Греф отметил, что финорганизация запустила линейку устройств умного дома на полностью отечественной платформе.

Напомним, что нейросеть GigaСhat умеет поддерживать диалог с пользователем, писать программный код, создавать тексты и картинки. О запуске в режиме тестирования Сбербанком мультимодальной нейросети GigaСhat стало известно в апреле.

ИИ может работать с готовыми текстами и писать их с нуля, придумывать истории, помогать в решении бытовых задач, а также рисовать изображения в разных стилях с помощью нейросети Kandinsky. Кроме того, нейросеть позволяет делиться своими готовыми диалогами с другими пользователями, а также получать подсказки от самого GigaChat.