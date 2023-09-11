Китай разрешил ряду предприятий из РФ экспорт рыбы в страну

Россельхознадзор сообщил о предоставлении еще ряду российских рыбохозяйственных предприятий права на экспорт своей продукции в Китай.

В сообщении говорится, что главное таможенное управление Китайской Народной Республики расширило список российских предприятий, одобренных для поставок продукции в страну.

«Право на экспорт получили еще 12 предприятий/судов по производству, перемещению, хранению охлажденной и мороженой продукции водного промысла», - заявило российское ведомство.

Подчеркивается, что в настоящее время 892 объекта есть в списке российских предприятий и судов, имеющих право ввозить рыбопродукцию в Китай.

Отмечается, что десять новых российских объектов получили право на поставку в КНР живых товаров водного промысла. В общей сложности в списке указаны 176 таких объектов.

Россельхознадзор сообщил о планах продолжить работу по расширению перечня российских компаний для вывоза продуктов в КНР.