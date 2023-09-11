Китай разрешил ряду предприятий из РФ экспорт рыбы в страну
Россельхознадзор сообщил о предоставлении еще ряду российских рыбохозяйственных предприятий права на экспорт своей продукции в Китай.
В сообщении говорится, что главное таможенное управление Китайской Народной Республики расширило список российских предприятий, одобренных для поставок продукции в страну.
«Право на экспорт получили еще 12 предприятий/судов по производству, перемещению, хранению охлажденной и мороженой продукции водного промысла», - заявило российское ведомство.
Подчеркивается, что в настоящее время 892 объекта есть в списке российских предприятий и судов, имеющих право ввозить рыбопродукцию в Китай.
Отмечается, что десять новых российских объектов получили право на поставку в КНР живых товаров водного промысла. В общей сложности в списке указаны 176 таких объектов.
Россельхознадзор сообщил о планах продолжить работу по расширению перечня российских компаний для вывоза продуктов в КНР.
Ранее сообщалось, что по данным Росстата, в июле производство мороженой рыбы в России выросло на 42,9%, до 441,4 тыс. тонн, а рыбных пресервов на 32,2%, до 22,7 млн условных банок. При этом производство мороженого рыбного филе сократилось на 3,2% — до 17,6 тысячи тонн, а рыбных консервов — на 3,6%, до 39,3 миллиона условных банок.