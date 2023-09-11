В компании «Арнест» уточнили размер повышения цен на алюминиевые банки

Их стоимость вырастет не более чем на 2,9%. Наценка на одну банку составит 26 копеек, сообщили «Интерфаксу» в крупнейшем производителе алюминиевых банок в России. Там уточнили, что мера будет носить временный характер и действовать до 31 декабря 2024 года.