В России захотели построить ветряную электростанцию на средства Китая

Российская компания En+ планирует в следующем году построить экспортную ветряную электростанцию (ВЭС) на 1 гигаватт на Дальнем Востоке — проект ориентирован на экспорт в Китай до трех миллиардов киловатт электроэнергии в год. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

© EN+ GROUP

Стоимость совместного с китайской компанией China Energy объекта оценивается в 70 миллиардов долларов. КНР покроет 70 процентов суммы.

«Вклад китайского партнера — это и оборудование для ветропарка по конкурентным ценам, и, конечно, финансирование», — подчеркнул глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков.

По его словам, ставка проектного финансирования может составить порядка 3-4 процентов на десять лет.

Хардиков добавил, что экспорт российской электроэнергии будет востребован в провинции Хэйлунцзян. Кроме того, Китай в целом заинтересован в электроэнергии с низким углеродным следом.

Ранее похожие проекты пытались начать другие крупные игроки, такие как «РусГидро» и «Интер РАО». Однако усилия успехом не увенчались, поскольку из-за невысоких тарифов на электроэнергию в Китае инвестиции российских компаний не окупались бы должным образом. В связи с этим En+ хочет заключить с КНР долгосрочный договор по сбыту электроэнергии. Аналитики уверены, что в случае если китайские партнеры не будут готовы существенно повысить цены, компании придется уделять особое внимание контролю над издержками.