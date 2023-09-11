Шохин: крупный бизнес плохо реагирует на сообщения о национализации активов
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что крупный бизнес «плохо реагирует» на сообщения о национализации активов.
«Плохо реагирует. У нас никтo не знает, кто в oчереди может быть слeдующим», — заявил он в интервью РБК.
Ранее Минфин сообщил, что объём средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 13,7 трлн рублей, или 9,1% прогнозируемого российского ВВП.