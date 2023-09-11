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Шохин: крупный бизнес плохо реагирует на сообщения о национализации активов

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что крупный бизнес «плохо реагирует» на сообщения о национализации активов.

Шохин: крупный бизнес плохо реагирует на сообщения о национализации активов
© РИА Новости

«Плохо реагирует. У нас никтo не знает, кто в oчереди может быть слeдующим», — заявил он в интервью РБК.

Ранее Минфин сообщил, что объём средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 13,7 трлн рублей, или 9,1% прогнозируемого российского ВВП.