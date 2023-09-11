Путин продлил "Газпрому" запрет на покупку газа у СП с Wintershall и OMV

Президент России Владимир Путин продлил срок действия указа, который запрещает «Газпрому» приобретать газ у совместных предприятий (СП) с австрийской компанией OMV, а также с немецкой Wintershall Dea, если цена покупки превышает установленную российским правительством. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что действие указа было продлено до 1 октября 2024 года. Данное ограничение затрагивает покупки поставок природного газа, газового конденсата, а также оплату услуг, которые связаны с добычей газа на Южно-Русском и Уренгойском месторождениях.