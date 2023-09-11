Путин продлил "Газпрому" запрет на покупку газа у СП с Wintershall и OMV
Президент России Владимир Путин продлил срок действия указа, который запрещает «Газпрому» приобретать газ у совместных предприятий (СП) с австрийской компанией OMV, а также с немецкой Wintershall Dea, если цена покупки превышает установленную российским правительством. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что действие указа было продлено до 1 октября 2024 года. Данное ограничение затрагивает покупки поставок природного газа, газового конденсата, а также оплату услуг, которые связаны с добычей газа на Южно-Русском и Уренгойском месторождениях.
Кроме того, этот указ также предусматривает, что «Газпром» освобождается от выполнения обязательств по оплате газа лицам из недружественных стран, если цена оплаты превышает установленную российским правительством. Право давать разъяснения по применению этого указа возлагается на Министерство финансов России.