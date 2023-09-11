Raiffeisen bank начал расследование из-за копий паспортов РФ в отделении в Сербии

Raiffeisen bank в Сербии начал внутреннее расследование после того, как прохожие увидели лежащие на подоконнике в одном из отделений банка копии российских паспортов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

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Видео копий российских паспортов, лежащих на подоконнике отделения банка в Белграде, расположенного на улице Цара Душана, появилось в соцсетях.

В банке отметили, что «некорректно размещенная информация» стала доступна третьим лицам «во время обычной процедуры архивации документов».

Представитель пресс-службы банка заверил, что этот случай был единичным для сербских отделений Raiffeisen Bank. В организации заявили, что в банке в повседневные рабочие процессы была внедрена политика «чистого стола», которая определяет, в каком виде сотрудники должны содержать рабочие места, когда оставляют их без присмотра.

В банке пообещали принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.