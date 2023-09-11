Райффайзенбанк объяснил инцидент с паспортами РФ в Белграде

В пресс-службе Райффайзенбанка заявили, что компания начала внутреннее расследование из-за инцидента с паспортами россиян, которые какое-то время пролежали на подоконнике одного из отделений банка в Белграде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там также добавили, что в произошедшем не было «злого умысла».

«Мы хотели бы сообщить, что на месте в Сербии начато внутреннее расследование. К сожалению и без всякого злого умысла, некорректно размещенная информация стала видна третьим лицам во время обычной процедуры архивации документов», – рассказали в пресс-службе.

В заявлении банка также сказано, что ранее подобных инцидентов никогда не происходило, и этот случай стал исключением из правил. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что в банке действует особая политика по защите персональных данных клиентов.