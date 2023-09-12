Путин дал совет бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ обратился к бизнесменам, которые столкнулись с прессингом в западных странах. Глава государства порекомендовал им вкладывать капиталы в России, передает РИА Новости.

Путин отметил, что так будет надежнее.

«Уже обращался к нашим предпринимателям, многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров. И хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России», - указал президент.

Речь идет как о масштабных инфраструктурных проектах, так и о локальных проектах городского развития туризма, подчеркнул Путин.

16 июня Путин обратился к правительству с поручением представить меры поддержки для развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Глава государства отметил, что «лучший путь здесь – помогать создавать условия для плавного и необременительного перехода в другую категорию бизнеса».