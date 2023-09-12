Raiffeisen зарегистрировал новые торговые марки для России

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) не исключает смену бренда дочернего российского Райффайзенбанка в случае его выделения из группы или продажи. Об этом пишет Kleine Zeitung.

Газета подчеркивает, что Райффайзенбанком на минувшей неделе были поданы в Роспатент заявки на регистрацию новых товарных знаков, на которых упоминается «R Банк» и нет традиционных скрещенных лошадиных голов. Отмечается, что это сделано в связи с объявлением RBI о выделении или возможной продаже российской «дочки».

Представитель банковской группы заявил, что с большой долей вероятности в ходе продажи или выделения банка будет проведен ребрендинг.

«Хочется быть готовыми к любым обстоятельствам», – подчеркнул он.

В RBI утверждают, что решение о новом бренде пока не принято. Кроме того, по словам представителя группы, подача заявок на регистрацию торговых марок не сигнализирует о том, что в скором времени сделка будет заключена.