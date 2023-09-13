Nasdaq увеличила для Qiwi срок реструктуризации бизнеса

Qiwi plc получила от Комиссии по слушаниям NASDAQ продление срока, отведенного на завершение реструктуризации бизнеса, до 11 ноября 2023 года, следует из сообщения компании. Изначально она планировала завершить процесс до 11 сентября 2023 года.

Компания обращалась в комиссию с просьбой о том, чтобы сделать исключение для делистинга ценных бумаг QIWI с фондового рынка Nasdaq. Последняя удовлетворила эту просьбу при условии успешного завершения каждого этапа плана реструктуризации. В течение трех месяцев после принятия решения комиссией Qiwi выполнила основные этапы, изложенные в плане, предшествующем заключительному этапу продажи:

Независимый оценщик подготовил отчет об оценке всех российских активов, которые Qiwi plc продаст.

Российские активы консолидированы в рамках Российской холдинговой компании «КИВИ».

В середине августа 2023 года QIWI подала промежуточную финансовую отчетность за 1 полугодие 2023 года.

Дополнительное время сейчас требуется для завершения заключительного этапа продажи российских активов, который требует определенных разрешений регулирующих органов. Во вторник, 12 сентября, комиссия приняла решение предоставить запрошенное продление.