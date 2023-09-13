До конца сентября ВТБ планирует запустить трансграничные переводы в Индию по банковским реквизитам, говорится в сообщении банка. Розничные клиенты смогут осуществить данный вид переводов физическим и юридическим лицам.

Планируется, что трансграничные переводы в Индию можно будет осуществлять через сервис «ВТБ Онлайн» или в отделении банка. При этом максимальная сумма для такого перевода будет составлять 20 млн рублей, а комиссия будет составлять 1% от суммы перевода.

«С учетом активизации делового взаимодействия двух стран и высокого туристического потенциала Индии для российских туристов наша новая услуга будет востребована не только у действующих, но и потенциальных клиентов ВТБ», — приводятся в пресс-релизе банка слова члена его правления Святослава Островского.

В сообщении также указывается, что с января по август текущего года количество трансграничных переводов в ВТБ увеличилось в 3,5 раза, до 140 тысяч, в сравнении с таким же периодом прошлого года. Суммарный объем трансграничных переводов за восемь месяцев 2023 года составил 20,8 млрд рублей.

Сейчас клиенты банка могут отправить такие переводы в 12 стран (в том числе в Китай, Вьетнам, Иран). В июне заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявлял , что банк хочет увеличить число стран для трансграничных переводов розничных клиентов с 11 на тот момент до 25. Помимо Индии, в планах также было до конца года запустить трансграничные переводы по банковским реквизитам в Турцию.