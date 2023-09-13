Глава Сбера Греф рассказал, в чем хранит сбережения

«У меня сбалансированный портфель. Я не гонюсь за высокой доходностью, у меня примерно 60 на 40: 60% я инвестирую в облигации, 40% — акции. И эти различные инструменты инвестирую в индексы на акции и в сами бумаги, ну и в Сбербанк, естественно. Больше всего в этом году я заработал на Сбербанке», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».