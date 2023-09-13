«Спортмастер» запустил собственный маркетплейс

На сайте спортивного ритейлера «Спортмастер» появился раздел с товарами других продавцов, сообщает Shopper’s. Представитель компании подтвердил изданию, что ритейлер запустил в интернет-магазине маркетплейс для сторонних продавцов.

Отмечается, что на маркетплейсе можно продавать только спортивные товары. Сейчас это снаряжение для рыбалки и охоты, в дальнейшем — ассортимент «значительно расширят», заверили в интернет-магазине. На данный момент в продаже имеются спиннинги, блесна, воблеры, лодки, эхолоты — всего около 3,5 тыс. товаров.

Товары сторонних продавцов можно купить на сайте, но в розничных магазинах «Спортмастера» их нет. Заказ можно получить в магазинах сети, пунктах выдачи заказов, а также через курьерскую доставку. При этом предусмотрен возврат неподошедших или ненадлежащего качества товаров. Однако стоимость доставки и обратной пересылки, если покупатель оплачивал их сам, не возмещается.