Veon назвал предварительную дату завершения продажи «Билайна»

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon ожидает, что 13 октября будут утверждены все формальности закрытия сделки по продаже сотового оператора «Билайн» — российского актива холдинга. Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении говорится, что с топ-менеджментом «Билайна» согласованы поправки к договору купли-продажи. При этом подчеркивается, что поправки не скажутся на первоначальных условиях сделки.

Все формальности для закрытия продажи холдинг ожидает завершить до 13 октября 2023 года — до срока погашения еврооблигаций Veon.

«Я доволен прогрессом, которого мы достигли при выходе из России, несмотря на сложности сделки», — приводит пресс-служба слова генерального директора VEON Group Каана Терзиоглу.