Соцсеть X согласилась урегулировать иски сотрудников бывшего Twitter

X (ранее Twitter) согласилась урегулировать иски тысяч бывших сотрудников, которых якобы лишили выходного пособия. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, X Corp. Илона Маска согласилась на попытку урегулировать иски тысяч бывших сотрудников компании Twitter, утверждающих, что их лишили выходного пособия после приобретения миллиардером социальной сети в прошлом году.

"После 10 месяцев давления на них по всем направлениям нам удалось привлечь Twitter (сейчас компания X - прим. ТАСС) к переговорам. <...> Twitter хочет выступить в качестве посредника в глобальной попытке урегулировать все предъявленные нами претензии", - приводит агентство слова адвоката одного из клиентов.

Ранее сообщалось, что бывшие сотрудники компании X подали около 2,2 тыс. заявлений в арбитражный суд против Маска за невыплату пособий после увольнения. Четыре американских сенатора направили письмо предпринимателю, которого обвинили в нарушении законодательства США после массовых увольнений сотрудников. Законодатели опасались, что после сокращения штата и "поспешного запуска новых проектов" компания не сможет выполнять все свои обязательства.