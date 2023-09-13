Торговый знак качества "Продукция Кавказа" зарегистрировало Роскачество. Сертификат позволит региональным производителям продвигать свои товары на внутреннем и внешнем рынках, сообщили журналистам в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".
"Роскачество зарегистрировало торговый знак качества "Продукция Кавказа". Стартовал прием заявок на добровольную сертификацию продукции, произведенной в Северо-Кавказском федеральном округе под торговой маркой "Продукция Кавказа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сертификат позволит региональным производителям продвигать свои товары на внутреннем и внешнем рынках, в том числе в крупнейших торговых сетях и маркетплейсах, а также станет дополнительной гарантией качества для потребителей. В перечень для добровольной сертификации, в частности, вошли продукты питания, питьевая вода, посуда, мебель, одежда, бытовая химия, сувениры, игрушки, алкоголь и строительные материалы.
"В нашей стране и за ее пределами всегда есть большой спрос на продукцию кавказских производителей. Сертификат качества поможет им повысить узнаваемость своих брендов, откроет доступ к новым каналам продвижения, среди которых участие в отраслевых, профильных мероприятиях, ярмарках и фестивалях. Нам очень важно, чтобы предприятия региона выходили на новые рынки сбыта и все больше потребителей выбирали продукцию, которая с душой сделана на Кавказе", - отметил первый заместитель генерального директора АО "Кавказ.РФ" Андрей Цемахович, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, да конца 2023 года производители региона смогут бесплатно пройти добровольную сертификацию и получить знак качества "Продукция Кавказа".
В этом году на площадке Петербургского международного экономического форума руководители Роскачества и Кавказ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве.