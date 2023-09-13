Роскачество зарегистрировало торговый знак качества "Продукция Кавказа"

"В нашей стране и за ее пределами всегда есть большой спрос на продукцию кавказских производителей. Сертификат качества поможет им повысить узнаваемость своих брендов, откроет доступ к новым каналам продвижения, среди которых участие в отраслевых, профильных мероприятиях, ярмарках и фестивалях. Нам очень важно, чтобы предприятия региона выходили на новые рынки сбыта и все больше потребителей выбирали продукцию, которая с душой сделана на Кавказе", - отметил первый заместитель генерального директора АО "Кавказ.РФ" Андрей Цемахович, слова которого приводятся в сообщении.