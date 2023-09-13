ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность ПИФов и НПФ
Банк России приказом от 13 сентября аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, сообщается на сайте регулятора. Лицензия аннулирована на основании заявления об отказе от нее.
"Банк России 13.09.2023 принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", - говорится в сообщении ЦБ.
Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк входит список системно значимых кредитных организаций РФ.