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ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность ПИФов и НПФ

Банк России приказом от 13 сентября аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, сообщается на сайте регулятора. Лицензия аннулирована на основании заявления об отказе от нее.

ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность ПИФов и НПФ
© РИА Новости

"Банк России 13.09.2023 принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", - говорится в сообщении ЦБ.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк входит список системно значимых кредитных организаций РФ.