ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность ПИФов и НПФ

Банк России приказом от 13 сентября аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, сообщается на сайте регулятора. Лицензия аннулирована на основании заявления об отказе от нее.