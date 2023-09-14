Названы сроки возвращения западных компаний в Россию

Все больше и больше западных компаний захотят работать в России в следующие три-пять лет. Такие сроки в комментарии РИА Новости обозначил президент компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.

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Он пояснил, что многие компании уже сейчас ищут альтернативные способы работать с Россией из-за огромных возможностей для развития как новых, так и потерянных в 90-е индустрий, от технологий до туризма. Кроме того, важным фактором для бизнеса является прогресс в развитии торговли и экономические связи Москвы в рамках БРИКС.