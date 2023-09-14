Назван возможный покупатель 14 российских ТЦ «Мега»

Шведская компания Ingka прорабатывает вопрос продажи 14 торговых центров «Мега» в России. Переговоры ведутся со структурой Газпромбанка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Собеседники издания уточняют, что стороны, возможно, уже достигли некоторых договоренностей по данной сделке.

Вместе с тем информации о том, какой структуры Газпромбанка это касается, пока нет. Издание подчеркивает, что в феврале 2022 года «ГПБ Развитие активов» выкупило бизнес-центр «Бульварное кольцо», который находится в столице, а «Газпромбанк-Инвест» является владельцем московского торгового центра «Город Косино» и бизнес-центра Mezon Plaza, который расположен в Санкт-Петербурге.

По словам представителей Ingka Centres, компанией рассматриваются несколько вариантов для торговых центров «Мега» в России. При этом, как отмечается, это может занять некоторое время.