ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Estel

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении компании "Юникосметик", владельца косметического бренда Estel.

Служба, как говорится в сообщении ведомства, проведет проверку деятельности ООО "Юникосметик" на предмет нарушений закона о защите конкуренции.

В сообщении ФАС отмечается, что ранее служба получила обращение ООО "ИФБ" (реализует продукцию под брендом Kapous), в котором указывалось на недобросовестную конкуренцию со стороны "Юникосметика".