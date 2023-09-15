Молдавия оштрафовала подконтрольную «Газпрому» компанию

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии оштрафовало подконтрольную "Газпрому" компанию "Moлдоватрансгаз" за нарушение директив ЕС, которые не разрешают компаниям совмещать деятельность по поставке, транспортировке и распределению газа конечным потребителям.

"НАРЭ наложило штраф на оператора системы транспортировки природного газа "Moлдоватрансгаз" в размере 33 996 456 леев (около $1,9 млн) за невыполнение юридических обязательств, связанных с обеспечением его независимости от вертикально интегрированной газовой компании "Moлдовагаз", которая осуществляет поставку газа", - информирует пресс-служба ведомства.

На прошлой неделе комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии обязала "Молдоватрансгаз" передать газотранспортную сеть под управление "Вестмолдтрансгаз" сроком на пять лет. Тогда же был заключен договор аренды активов, который вступает в силу с 19 сентября. Акционерами "Вестмолдтрансгаза" выступают румынский "Трансгаз" (75%) и Европейский банк реконструкции и развития (25%). Ранее румынская компания построила и управляет трансграничным газопроводом Яссы - Унгены - Кишинев.

Крупнейшим акционером компании "Moлдовагаз" является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".