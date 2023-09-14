Российская сеть re:Store изменит свое название

Российская сеть магазинов техники Apple расширит ассортимент товаров техникой других производителей, поменяет логотип и название, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Restore: (входит в Inventive Retail Group) впервые с начала своей работы на рынке объявила об изменении стилистической и смысловой концепции бренда», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что первым магазином в новой концепции будет магазин сети, открывшийся 14 сентября на улице Неглинная 8/10 в Москве.

В компании сообщили, что изменения затронут логотип, оформление витрин и формат выкладки товаров. Сеть перейдет из монобрендового формата в мультибрендовый. Уже сейчас в магазинах restore: представлены товары разных производителей.