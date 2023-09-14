Роскачество обнаружило фальсификат сыра в половине проверенных пицц

Роскачество провело исследования сыра в пиццах "Маргарита" из различных пиццерий и магазинов торговых сетей, почти в половине случаев выявлены признаки фальсификации, говорится в сообщении организации.

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"Роскачество исследовало сыр на пиццах "Маргарита", выпеченных в известных пиццериях, а также сыр на пиццах-полуфабрикатах, которые продаются в магазинах. В маркировке пицц сыр был указан в составе везде. В 9 из 20 случаев в сыре выявлены признаки фальсификации", - сообщает организация.

В рамках исследования была проверена пицца 20 наиболее популярных торговых марок, в том числе готовые пиццы (14 марок), замороженный полуфабрикат (4 марки), охлажденный полуфабрикат (2 марки). Пицца "Маргарита" исследовалась по той причине, что один из основных ингредиентов для ее приготовления - сыр моцарелла.

"По результатам исследования в сыре пицц 9 торговых марок обнаружен бета-ситостерин в количестве от 18% до 96%. В этой же продукции выявлено несоответствие ГОСТ Р по жирнокислотному составу (от 11 до 15 ЖК). Это говорит о признаках фальсификации", - указывает Роскачество.

Организация отмечает, что наличие фитостеринов говорит о том, что для пиццы использовался не сыр, а продукт с растительными жирами. Сигналом о фальсификации может также являться присутствие большого количества несоответствий по массовой доле жирных кислот (по процентному соотношению той или иной кислоты).

"Отклонения по одной или нескольким жирным кислотам могут говорить о том, что в сыре примеси немолочных жиров оказались естественным путем, при изготовлении пиццы на сыр попали примеси других компонентов, в частности растительного масла", - добавляется в сообщении.