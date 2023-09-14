В Ярославле компании-перевозчики оштрафованы на 9 млн рублей
В Ярославле оштрафованы компании, занимающиеся пассажирскими перевозками. Об этом сообщает «Ярославский Регион» со ссылкой на исполняющего обязанности директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Сергея Волканевского.
Всего в муниципальный бюджет местные перевозчики должны внести 9,1 млн руб. Власти оштрафовали тех, кто обслуживал городские автобусные маршруты с 1 апреля.
Горожане жаловались на отступления курсирующих автобусов от установленного графика движения, некомфортные условия проезда, в том числе и несоответствие класса транспорта роду перевозок, а также некорректное поведение водителей. Специалисты выявили и другие нарушения в ходе проверки деятельности транспортных организаций.
По словам Волканевского, сотрудники контрольно-ревизорской службы выходят на ежедневные рейды, чтобы обеспечить высокие стандарты транспортного обслуживания.