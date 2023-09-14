Производитель сигарет Kent окончательно ушел из России

Британский производитель сигарет British American Tobacco (BAT) завершил сделку по продаже бизнеса в России и Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.

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Активы перешли консорциуму, который возглавил менеджмент «БАТ Россия». После завершения продажи предприятия будут работать под названием ITMS Group. О продаже бизнеса BAT объявил 7 сентября. Сумма сделки не раскрывалась.

В портфель BAT входят бренды сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява» и марки устройств для нагревания табака glo и стики neo. После продажи ими будет владеть российский бизнес.