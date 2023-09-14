В "Соллерс" прокомментировали включение компании в санкционный список США
Автопроизводитель «Соллерс» не ожидает последствий от включения в санкционный список США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Мы не ожидаем никаких последствий», — сказали там.
Такую уверенность в «Соллерс» объяснили полной перестройкой за прошедший год бизнеса компании «на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегическую ориентированность на технологическую независимость от внешних партнеров».
Ранее стало известно, что Минфин США включил в свой санкционный список российских автопроизводителей «Соллерс», «Москвич» и «Автоваз».
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