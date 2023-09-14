"Фосагро" не планирует дробление акций
Производитель удобрений "Фосагро" не планирует проводить дробление акций, заявил финдиректор компании Александр Шарабайко.
"Актуальных планов по сплитованию акций на данный момент у нас нет", - сказал он в рамках вебинара SberCIB.
Шарабайко пояснил, что это связано в том числе с нефункционированием программы конвертации ГДР компании.
"Не решив проблему разблокирования программы конвертации, думать о сплитах пока не приходится", - констатировал он.
Финдиректор компании также отметил, что у "Фосагро" нет дальнейших планов по размещению замещающих облигаций.