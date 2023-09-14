Суд признал банкротом один из крупнейших мясокомбинатов в Ленобласти

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом АО "Лужский мясокомбинат", который занимался производством продукции из мяса и мясных пищевых субпродуктов. Об этом говорится в картотеке дел суда.

"Прекратить процедуру наблюдения в отношении акционерного общества "Лужский мясокомбинат" и признать его несостоятельным (банкротом). Открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев", - говорится в определении по делу.

АО "Лужский мясокомбинат" подало заявление о признании банкротом 27 января из-за долгов перед кредиторами, по налогам и зарплате. Согласно материалам дела, общий размер требований кредиторов к компании составляет порядка 1,9 млрд руб.

Предприятие зарегистрировано в 1996 году. В 2009 году комбинат перешел Россельхозбанку. По информации из открытых источников, в 2022 году выручка компании снизилась на 63% - до 589 тыс. рублей, а чистый убыток составил 43,4 млн рублей. Среднесписочная численность работников на предприятии сейчас составляет два человека.