В Индии предложили способ репатриации «зависших» в РФ $600 млн

Индийские нефтяные компании прорабатывают вопрос использования около $600 млн их дивидендных доходов, которые «зависли» в РФ из-за ограничений, для приобретения нефти в этой стране. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на заявления официальных лиц Индии.

Indian Oil Corporation (IOC), подразделениям Bharat Petroleum Corporation Ltd, Oil India Ltd и ONGC Videsh Ltd не удалось репатриировать дивидендные доходы, которые были получены от инвестиций в российские нефть и газ. Причина – хранение средств на их банковских счетах в России.