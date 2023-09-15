В Турции объяснили паузу в переговорах с РФ по созданию газового хаба

Переговоры по созданию в республике газового хаба между Турцией и Россией ведутся. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар на брифинге в Анкаре для небольшой группы журналистов, передает ТАСС.

© DPA/TACC

По его словам, после того, как было озвучено данное предложение, «произошло землетрясение, а также прошли выборы». Министр назвал это время периодом паузы.

Однако сейчас данный вопрос обсуждается, указал Байрактар. Он отметил, что новая биржа может быть более значимой с учетом стремления получать больше газа и привлекать больше игроков «в игру».

Байрактар подчеркнул, что Турция «не против создания дополнительной площадки для торговли газом».

«Но если у нас сейчас есть работающая газовая торговая площадка, то нам не нужно ждать еще год, чтобы начать эту торговую операцию», - отметил он.

Напомним, что идею создания газового хаба в Турции выдвинул президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года. Таким образом планировалось перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал проект и в конце мая 2023 года вновь подтвердил готовность воплотить его в жизнь.