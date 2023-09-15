«Газпром» впервые поставил в Китай партию СПГ по Севморпути

Компания «Газпром» впервые поставила партию СПГ собственного производства с комплекса в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» по Северному морскому пути в Китай, сообщили в холдинге.

© ПАО «Газпром»

Танкер-газовоз «Великий Новгород» с партией сжиженного природного газа завершил разгрузку на приемном СПГ-терминале «Таншань» в Китае, куда он прибыл по Северному морскому пути, передает ТАСС.

В компании отметили, что использование этого маршрута существенно сокращает сроки доставки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.