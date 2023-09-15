Путин высказался о последствиях санкций для российской энергетики

Санкции Евросоюза (ЕС) не привели к серьезным последствиям для российской энергетики — несмотря на остановку поставок европейского оборудования, Россия восстановила все компетенции в этой сфере, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.

Глава России также рассказал, что недавно посетил «две крупнейшие стройки — по газу и газохимии». Он оценил их как «огромные, мирового масштаба предприятия» и заявил, что они начнут работу в самое ближайшее время.

При этом бывшие европейские партнеры, свернувшие сотрудничество с российскими энергетическими предприятиями, по мнению Путина, терпят убытки «в огромных масштабах» и вынужденно сокращают штат на 50-70 процентов. Россия же, подчеркнул президент, от санкций только выигрывает — благодаря им энергокомпании приобрели новые компетенции.