«Рамблер» выступил на «Крым Урбан Форум»
Сегодня «Рамблер» выступил на Второй Международной конференции по комплексному развитию территорий «Крым Урбан Форум» в Симферополе с темой «Цифровой опыт Рамблер». Рамблер поделился экспертизой, которая была накоплена за 27 лет существования портала.
Конференция проходит с 14 по 16 сентября и включает «Форум застройщиков Крыма», а также церемонию награждения лауреатов премии «Crimea Urban Awards 2023», которая призвана отметить достижения в области архитектуры и урбанистики на полуострове. Проведение мероприятия проходит при поддержке Совета министров России и Государственного совета Республики Крым, а также целого ряда представителей бизнес-сообществ и общественных деятелей.
«”Крым Урбан Форум” – это авторитетная и востребованная площадка, которая собирает представителей власти, предпринимательского и экспертного сообщества, дает возможность обмена мнениями и опытом, способствует генерации новых идей и реализации проектов, направленных на развитие Крыма и других регионов», – заявил во время открытия форума Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов.