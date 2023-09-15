«Рамблер» выступил на «Крым Урбан Форум»

Сегодня «Рамблер» выступил на Второй Международной конференции по комплексному развитию территорий «Крым Урбан Форум» в Симферополе с темой «Цифровой опыт Рамблер». Рамблер поделился экспертизой, которая была накоплена за 27 лет существования портала.

Конференция проходит с 14 по 16 сентября и включает «Форум застройщиков Крыма», а также церемонию награждения лауреатов премии «Crimea Urban Awards 2023», которая призвана отметить достижения в области архитектуры и урбанистики на полуострове. Проведение мероприятия проходит при поддержке Совета министров России и Государственного совета Республики Крым, а также целого ряда представителей бизнес-сообществ и общественных деятелей.