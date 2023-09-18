В России спрогнозировали перезапуск магазинов Tommy Hilfiger

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин допустил, что работу магазинов Tommy Hilfiger в России перезапустят до конца 2023 года, а цены на продукцию бренда вырастут в пределах инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

Летом 2023 года компания PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, вышла из российского бизнеса (ООО «Пивиэйч Сторс Рус»). СМИ сообщали, что единственным владельцем организации стал Денис Щукин, который с 2018 года был директором розничной сети PVH в России.

«С учетом того, что часть магазинов работает инкогнито, без вывески, то технически сделать ребрендинг и перезапустить сеть несложно, это может занять один-два месяца. Поэтому есть высокий шанс, что мы увидим обновленную сеть уже в этом году», – так прокомментировал будущее сети Люлин.

Он предположил, что первым перезапустят магазин в «Авиапарке», который «уже работает, но без вывески».

Люлин отметил, что товары бренда включены в список параллельного импорта, поэтому основу ассортимента смогут составить вещи Tommy Hilfiger.