В России могут начать продажу лекарств в рассрочку онлайн

Ряд сервисов по продаже лекарств в интернете планируют запустить продажи в России медикаментов в рассрочку онлайн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в компаниях.

По информации издания, планы на запуск нового сервиса связаны с желанием занять пока еще свободную нишу на рынке. В частности, пока аналогичную услугу готовы предоставлять ряд маркетплейсов, однако сейчас она действует лишь в отношении биологически активных добавок (БАД).

Представитель сети «Аптека 25» считает, что такая услуга не будет востребована массово. По его словам, сервисы потребуют от клиента пройти несколько длительных процедур, в том числе в банке во время заполнения анкеты на получение кредита.