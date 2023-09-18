СМИ назвали заблокированную в России прибыль зарубежных компаний

В России заблокировано более 18 миллиардов долларов прибыли компаний из недружественных стран, пишет 18 сентября Financial Times со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики.

Автор приводит данные аналитиков, согласно которым наибольшая заблокированная за 2022 год прибыль приходится на входящий в австрийскую группу компаний Райффайзенбанк (два миллиарда долларов). Также крупные прибыли не могут вывести из России Philip Morris и PepsiCo — 775 и 718 миллионов долларов соответственно. А среди ушедших из РФ компаний наибольшую прибыль показал производитель грузовых автомобилей из Швеции Scania (621 миллион долларов).

Отмечается, что общая прибыль компаний из США — 4,9 миллиарда долларов, из Германии — 2,4 миллиарда долларов, из Австрии — 1,9 миллиарда. На четвертом месте швейцарские фирмы (один миллиард).