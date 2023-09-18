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FT: В России заблокировано $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран

В России заблокировано более 18 миллиардов долларов прибыли компаний из недружественных стран, пишет 18 сентября Financial Times со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики.

СМИ назвали заблокированную в России прибыль зарубежных компаний
© globallookpress.com

Автор приводит данные аналитиков, согласно которым наибольшая заблокированная за 2022 год прибыль приходится на входящий в австрийскую группу компаний Райффайзенбанк (два миллиарда долларов). Также крупные прибыли не могут вывести из России Philip Morris и PepsiCo — 775 и 718 миллионов долларов соответственно. А среди ушедших из РФ компаний наибольшую прибыль показал производитель грузовых автомобилей из Швеции Scania (621 миллион долларов).

Отмечается, что общая прибыль компаний из США — 4,9 миллиарда долларов, из Германии — 2,4 миллиарда долларов, из Австрии — 1,9 миллиарда. На четвертом месте швейцарские фирмы (один миллиард).

После начала спецоперации Запад заморозил российские государственные и частные активы, находившиеся в их юрисдикции. Как писала «Парламентская газета», ранее минфин США оценил заблокированные активы России в 280 миллиардов долларов. В ведомстве отметили, что эти средства не будут возвращены Москве, пока та не «возместит ущерб» Украине.