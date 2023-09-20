Первый магазин Tommy Hilfiger возобновил работу в Москве

Магазин американского бренда Tommy Hilfiger возобновил работу в России. Он открылся в московском торговом центре «Авиапарк», пишут «Известия».
По данным собеседника издания, цены в нём выше на 30%. При этом в торговой точке представлена коллекция 2021 года.
Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин предположил, что магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца 2023 года. Он прогнозировал, что цены на ассортимент вырастут в пределах инфляции.
Также Люлин отмечал, что в ТЦ «Авиапарк» магазин Tommy Hilfiger работал без вывески. По его мнению, технически возможно сделать ребрендинг и перезапустить сеть за один-два месяца.
Сеть Tommy Hilfiger приостановила работу в России весной 2022 года. Все магазины сети были закрыты, однако компания продолжала оплачивать аренду торговых залов.
На прошлой неделе сообщалось, что владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger американская Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) передала местное подразделение топ-менеджеру. Бизнес компании в России переименован и может продолжить управлять локальными точками.
Отмечалось, что название российской структуры компании сменилось с ООО «Пивиэйч Сторс Рус» на ООО «Ритэйл Экселенс». Её новым владельцем и гендиректором стал Денис Щукин. Он с 2018 года был директором розничной сети PVH в России, а ранее работал в местном офисе Adidas.