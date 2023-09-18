Минпромторг прокомментировал проблемы с комплектующими для БПЛА

Минпромторг РФ не получал от российских производителей беспилотников обращений о проблемах с поставками китайских комплектующий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что с 1 сентября Китай ввел экспортный контроль в отношении высокопроизводительных беспилотных воздушных судов, которые могут использоваться в военных целях. «Коммерсант» сообщил, что в результате остановились поставки ряда комплектующих для гражданских дронов, а по некоторой номенклатуре в России наблюдается дефицит.

В Минпромторге заявили, что ситуацию с ограничениями экспорта гражданских беспилотных авиасистем (БАС) взяли на контроль. Производители дронов были предупреждены о необходимости создать запасы до введения экспортного контроля. На данный момент обращений от производителей о проблемах с экспортом БАС и комплектующих для них в ведомство не поступало. Министерство обеспечивает максимальное содействие в рамках двусторонней работы в этой сфере, помогает в этом торговое представительство РФ в КНР.