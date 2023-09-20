Бывшая российская структура компании Danone, «Эйч энд Эн», использует новый бренд — Health & Nutrition, или H&N, следует из открытой информации в сети. Адрес старого российского сайта компании также переадресовывает на интернет-страницу компании Health & Nutrition. На ней можно увидеть новый логотип — синие буквы H&N на белом фоне с зелёным листком.

Бывшая российская Danone переименована в Health & Nutrition

С 12 сентября ООО «Данон трейд» переименовано ООО «Эйч энд Эн Трейд», следует из данных ЕГРЮЛ.

sostav.ru

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление российских структур Danone — АО «Данон Россия» — Росимуществу. В документе указано, что ведомство получает во временное управление почти 83,3 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих ООО «Данон трейд». Компания работает под новым названием с 12 сентября 2023 года